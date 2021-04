Pérou : Les Péruviens attendent les résultats de la présidentielle

Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle au Pérou, qui s’annonce serrée, sont attendus vers 06H30 du matin, heure suisse.

Selon un premier sondage Ipsos réalisé à la sortie des urnes, l’enseignant Pedro Castillo (gauche) serait en tête avec quelque 16,1% des voix, suivi à égalité (11,9%) par Keiko Fujimori (droite populiste), la fille de l’ex-président Alberto Fujimori (1990-2000) qui se présentait pour la troisième fois, et l’économiste libéral Hernando Soto. Juste derrière figurent l’ex-député Yohny Lescano (11%, centre droit) et l’homme d’affaires Rafael Lopez Aliaga (10,5%, extrême droite).

18 candidats en lice

Au total, dix-huit candidats étaient en lice pour cette présidentielle où aucun favori n’avait émergé pendant la campagne. Le deuxième tour, auquel participeront les deux candidats ayant obtenu le plus de voix dimanche, aura lieu le 6 juin. «Je ne voulais pas voter parce qu’il n’y a pas de candidat idéal, mais j’ai encore plus peur que des radicaux entrent au gouvernement», a déclaré à l’AFP Johnny Samaniego, 51 ans, après avoir voté au Stade national de Lima.

Le vote est obligatoire au Pérou sous peine d’amende. De nombreux Péruviens se sont rendus aux urnes à contrecœur, plus préoccupés par les chiffres alarmants de la pandémie qui a déjà fait plus de 54’000 morts pour 33 millions d’habitants, que par l’élection. Les plus modestes en particulier ne peuvent pas se permettre de payer l’amende de 88 soles (22 francs). «Nous avons peur d’être contaminés, car cette pandémie est terrible, mais je dois quand même voter», a expliqué à l’AFP Nancy Retamozo, 58 ans, dans le quartier pauvre de Pampelune, à Lima.

En quête d’oxygène

«Le peuple est sage. Je vais me prononcer lorsque nous aurons les données officielles», a déclaré Pedro Castillo, 51 ans. Avant le vote, Keiko Fujimori, qui avait dû s’incliner au second tour en 2011 et 2016, avait exhorté les électeurs à «respecter avec beaucoup de prudence et de sérénité» les résultats du vote.