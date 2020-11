Environnement : Les pesticides se répandent dans l’air sur des kilomètres

Selon une étude mandatée par Greenpeace Suisse, les substances chimiques, même correctement appliquées dans l’agriculture, se dispersent fortement dans l’air.

Les pesticides utilisés dans l’agriculture ou la viticulture se répandent fortement dans l’air, parfois sur des kilomètres, alerte Greenpeace Suisse. Même lorsqu’ils sont correctement appliqués, ils dérivent et sont transportés sur de longues distances, souligne l’ONG dans un communiqué mercredi. Même les substances peu volatiles, comme l’herbicide glyphosate, se répandent avec le vent et contaminent les écosystèmes, menaçant ainsi au final la santé des agriculteurs et de la population, explique-t-elle.

Vignes bio valaisannes très exposées

Résultat: «des contaminations ont été constatées sur tous les sites. Au total, 25 pesticides différents ont été détectés, dont certains sont considérés comme très toxiques pour l’homme et très problématiques pour l’environnement», écrit Greenpeace. Selon les chercheurs, l’exposition la plus élevée a été mesurée dans les vignes bio en Valais. Un canton où les vignerons «traditionnels» appliquent les pesticides en partie avec des hélicoptères ou des drones.

Dès lors l’ONG réclame des mesures de la part de la Confédération et du Parlement dans le cadre de la politique agricole 2022 (PA22+). Elle demande que l’application de pesticides par hélicoptère soit interdite et l’utilisation de drones soit plus strictement réglementée. Elle souhaite également des études indépendantes pour déterminer si certaines maladies liées aux pesticides se produisent plus fréquemment que la moyenne dans les régions où l’utilisation de pesticides est élevée.