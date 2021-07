trend coiffure - Les petites tresses font leur grand retour

Le doute n’est plus permis, le style des années 2000 est bel et bien redevenu tendance. Après le bandana, les mini-lunettes de soleil et les buffalos, voilà le retour des petites tresses dans les cheveux (à exécuter sur les mèches les plus proches du visage pour un look encore plus trendy) coiffure phare de Christina Aguilera ou des Destiny’s Child il y a 20 ans. Cet énième saut dans le passé niveau style n’a pas échappé aux stars et influenceuses comme Hailey Bieber, Dua Lipa ou Enjoy Phoenix, qui n’hésitent pas à les arborer sur leurs derniers posts sur les réseaux sociaux, voyez plutôt.