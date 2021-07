Jeux vidéo : Les petits Chinois soumis à la reconnaissance faciale

Tencent, leader du jeu vidéo en Chine, impose désormais la reconnaissance faciale pour empêcher les mineurs de contourner l’interdiction de jouer, de 22h à 8h.

Tencent avait été attaqué en justice en juin. Une organisation chinoise de protection de l’enfance l’accusait de rendre «accros» les mineurs et de ne pas vérifier avec sérieux l’âge et le temps de jeu des joueurs.

Fini les jeux vidéo sous la couette: le géant chinois Tencent, qui interdisait déjà aux enfants de jouer la nuit, impose désormais la reconnaissance faciale pour empêcher les mineurs de contourner l’interdiction. La réglementation en vigueur en Chine empêche officiellement les moins de 18 ans de jouer à des jeux vidéo en ligne entre 22h et 8h. Une mesure qui vise à réduire l’addiction et les problèmes de vision chez les plus jeunes. Pour cela, une inscription nominative, avec vérification de l’âge, avait déjà été mise en place par Tencent, leader du jeu vidéo en Chine. Mais des enfants et adolescents utilisaient des comptes créés par des adultes pour contourner l’interdiction.