Wish, Amazon, Ebay… : Les petits colis bientôt soumis à la TVA, leur prix devrait augmenter

La Confédération a adapté les règles autour de la TVA. Les plateformes de vente en ligne à l’étranger n’y échapperont plus.

Le Conseil fédéral a décidé vendredi de soumettre au paiement de la TVA suisse (au taux de 7,7%) tous les sites de vente en ligne basés à l’étranger et de mieux contrôler qu’ils remplissent leurs devoirs. Jusqu’ici, les biens d’une valeur de moins de 65 francs étaient exemptés de TVA, ils le seront désormais. De plus, si la Confédération découvre qu’une société ne joue pas le jeu, elle pourra prononcer une interdiction d’importation et, si les envois se poursuivent, les intercepter… et les détruire.