Lors de la séance du jour du Grand Conseil valaisan, un élu PDC avait déposé une interpellation urgente qui interrogeait sur l’absence du port de maques dans les écoles primaires du canton alors que les souches mutantes du virus, plus contagieuses, se répandent.

Le Conseiller d’État Christophe Darbellay, également PDC, a répondu que le plan cantonal de protection sanitaire était évolutif. «Les mesures actuelles suffisent afin d’éviter que les écoles ne deviennent pas des lieux de diffusion du coronavirus. Il n’est donc pas prévu pour l’instant d’imposer le port du masque dans les classes des écoles primaires valaisannes», selon le ministre cantonal, qui a précisé que l’obligation de porter un masque pour les petits enfants poserait des «problèmes plus importants que la plus-value sanitaire difficile à évaluer».

Un impact psy et pédagogique

Il semble aussi difficile de trouver des masques à la taille adéquate pour des enfants et ils risqueraient de les toucher constamment avec leurs doigts. Sans omettre l’impact psychologique pour eux ainsi que celui sur l’aspect pédagogique.

Comme il s’agissait d’une interpellation, il n’y a pas de débat normalement, sauf si un député le demande et qu’une majorité de ses pairs l’accepte. Le député UDC Jérôme Desmeules a tenté d’ouvrir la discussion mais il n’a pas obtenu un nombre de votes suffisant pour cela.

Décision inverse en Argovie

De son côté, le Canton d’Argovie a, lui, décidé ce jeudi de rendre obligatoire le port du masque dès le 22 février pour tous les élèves de 5e et 6e années du primaire. Les autorités ont constaté que le nombre de cas où des classes ou des écoles entières étaient placées en quarantaine se multipliait. Ce faisant, le Canton espère limiter ainsi la propagation des nouveaux variants, qui mènent à des mises en quarantaine plus strictes qu’auparavant, et de pouvoir ainsi garder les écoles ouvertes au maximum.