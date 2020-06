Les petits-enfants au centre de la stratégie du parti

Rédiger un nouveau commentaire

La politique du PLR depuis toujours c'est la chanson de Jacques Dutronc "L'opportuniste". Ils ont toujours été contre tout : congé payé, votation des femmes, écologie, congé paternité, homosexualité, mais dès qu'une majorité adhère à ces principes ils retournent leur veste. Pour aller plus vite, votez à gauche.

Ben 55 27.06.2020 à 10:08

Ah! Ces PLR qui renient leurs fondamentaux faits de liberté et de responsabilité personnelle! En quête de visibilité, ils courent après les PDC et les Verts! A le faire trop, ils vont perdre leurs muscles. Dommage! Et le centre mou va ainsi se renforcer!