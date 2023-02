Vaud: bataille navale autour des petits plats de la CGN

Plus tard dans la journée, Café Léman s’est lui aussi fendu d’un communiqué, au ton pour le moins accusateur. Il mentionne des promesses non tenues de la part de la CGN, des conditions de travail inacceptables, des non-respects de contrat, ainsi que l’absence de médiation. L’entreprise rappelle également que cette décision va entraîner une perte d’emploi pour 57 personnes et elle annonce déjà que: «Malheureusement, cette rupture imminente se poursuivra très probablement en justice». La CGN n’a pas répondu aux accusations.