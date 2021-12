fast fashion – La mode à petits prix pousse à surconsommer

Jusqu’à 50 collections par année

En produisant un grand nombre de pièces, le prix baisse. Plus on achète et plus les prix baissent. Cela incite les consommateurs à vouloir posséder plus, pour combler des éventuels manques et ressembler à leurs pairs. L’auteure les définit comme «des marchandises que vous n’aviez jamais vues auparavant et dont vous n’aviez pas spécialement envie, mais que vous vous êtes sentis obligés d’acheter en raison de leur faible coût».