covid-19 à Genève – Les pharmacies presque toutes en rupture d’autotests

Plusieurs pharmacies genevoises n’avaient plus un seul autotest en stock ce lundi. Un lecteur, désireux de prendre ses précautions avant de recevoir son père pour manger mardi, s’est ainsi vu éconduire à la Pharmacie Populaire de Plan-les-Ouates et à la Pharmacie Principale de la Praille, où il lui a été conseillé de se rendre à l’aéroport, chez Sunstore. Là-bas, il s’en vend en effet encore, confirmait-on en fin de journée. Tout comme à la pharmacie du Muséum, à Malagnou, qui disposait d’une centaine de tests ce lundi matin. Mais ces commerces font presque figure d’exceptions.

Grossistes à la peine

La Pharmacie Principale des Eaux-Vives indique ainsi être à sec. «On a passé une commande. A priori, on doit en recevoir jeudi. Nous attendons encore une confirmation.» La Pharmacie Populaire de la Cité se trouve dans la même situation. «On n’en a plus depuis ce matin, et le grossiste ne nous a pas donné de délai.» A celle du Mail, les stocks touchent à leur fin. «Quelques marques nous manquent, mais on en a encore quelques-uns. Les commandes sont passées.»