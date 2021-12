Dépistage Covid : Les pharmacies sous pression à l’approche du Nouvel An

Les officines qui proposent les tests sont surchargées, et la règle des 2G pour sortir à Nouvel An accroît encore la pression, tout comme l’expansion du très contagieux variant Omicron.

Files d’attentes prévisibles

Aux fêtards de Nouvel An viendront s’ajouter les personnes contaminées par le Covid-19, et par le variant Omicron, pendant les Fêtes. «Les personnes présentant des symptômes seront plus nombreuses à se faire tester. S'y ajoutent les rhumes. Et même en cas de toux, il faut faire un test. Nous nous attendons donc à une période difficile», explique Martine Ruggli. Selon cette dernière, au vu de la propagation rapide d’Omicron, les cantons ont fermé trop de centres de vaccination et de dépistage. À quoi s’ajoute un autre «goulet d’étranglement» pour les jours à venir: celui des laboratoires analysant les tests, dont plusieurs seront fermés entre Noël et Nouvel An.