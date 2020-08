Pacifique Les Philippines frappées par un séisme de magnitude 6,7

Le tremblement de terre s’est produit à 08h03 (02h03 heure suisse) dans la région des îles Visayas à seulement 10 km sous la surface terrestre.

Un séisme de magnitude 6,7 et de faible profondeur a frappé mardi le centre des Philippines, selon le centre américain de géologie USGS, endommageant des bâtiments alors qu'aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent.

Le tremblement de terre s’est produit à 08h03 (02h03 heure suisse) à 68 kilomètres de la ville de Masbate, dans la région des îles Visayas, et à 10 km sous la surface terrestre, a précisé l’USGS. L'institut américain a estimé que la probabilité pour que cette secousse ait fait des victimes et des dégâts était faible. Mais «de récents séismes dans cette région ont causé des dommages par ricochet, comme des glissements de terrain», a-t-il précisé dans un communiqué.

«Il était très fort» et «il y a beaucoup de maisons endommagées», a déclaré Antonio Clemente, le sergent-chef de Cataingan, une ville de l'île très pauvre de Masbate, située à plusieurs kilomètres de l'épicentre dans la mer de Samar. Dans les zones rurales et pauvres des Philippines, les habitations sont construites avec des matériaux peu solides comme le bois. Ce séisme intervient alors que l'archipel fait face à une hausse du nombre de cas de coronavirus et que des mesures de restrictions, différentes en fonction des régions, sont en vigueur.