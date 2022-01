Asie : Les Philippines interdisent les mariages d’enfants

Une nouvelle loi est entrée en vigueur jeudi dans le pays, où une fille sur six convole avant ses 18 ans. Toute personne épousant une mineure y est passible désormais de prison.

Selon Plan International, un groupe de défense des droits basé au Royaume-Uni, les Philippines arrivent au 12e rang mondial pour le nombre de mariages d’enfants conclus sur leur sol. Photo d’illustration/AFP

Le mariage d’enfants a été interdit aux Philippines, en vertu d’une loi entrée en vigueur jeudi dans ce pays où une fille sur six se marie avant l’âge de 18 ans. «L’État (…) considère le mariage d’enfants comme une pratique maltraitante des mineurs parce qu’elle avilit, dégrade et rabaisse la valeur intrinsèque et la dignité de l’enfant», indique le texte de loi rendu public.

Une Philippine sur six est mariée avant l’âge de 18 ans. Plan International, un groupe de défense des droits basé au Royaume-Uni qui a fait campagne pour l’adoption de cette loi, classe les Philippines au 12e rang mondial en ce qui concerne le nombre de mariages d’enfants conclus sur leur sol.

Désormais, quiconque épouse une personne de moins de 18 ans ou cohabite avec elle, ou arrange ou célèbre de telles unions, est passible de 12 ans de prison. Selon le gouvernement philippin, la loi est conforme aux conventions internationales relatives aux droits des femmes et des enfants.

Un an de transition pour les musulmans et les indigènes

Certaines dispositions de la loi resteront toutefois en suspens pendant un an pour les communautés musulmanes et indigènes, où les fiançailles et les mariages d’enfants sont relativement fréquents. La période de transition a pour but de donner au gouvernement le temps de convaincre les adeptes de cette pratique d’y renoncer.

Plus de 500 millions de filles et de femmes actuellement en vie dans le monde ont été mariées dans leur enfance, les taux les plus élevés étant enregistrés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, rappelle un rapport de l’Unicef publié en 2021. Des données récentes indiquent toutefois que les mariages d’enfants sont généralement en déclin à travers le monde.