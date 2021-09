Incident : Les photos d’Haïtiens refoulés «ne reflètent pas» les États-Unis

Le ministre américain de la Sécurité intérieure a aussi précisé que cela ne correspondait pas non plus à «ce qu’est la police aux frontières américaine».

Ces images «ne reflètent pas ce que nous sommes en tant que pays, ni ce qu’est la police aux frontières américaine», a assuré M. Mayorkas devant la commission sur la Sécurité intérieure à la Chambre des représentants. Il a rappelé avoir ordonné l’ouverture d’une enquête et promis des résultats rapides, «d’ici quelques jours et non des semaines».