Suisse : Les pics de concentration de pesticides sous-estimés

Une étude de l’Institut de recherche de l’eau Eawag menée avec un nouvel appareil révèle que les mesures conventionnelles étaient au-dessous de la réalité dans notre pays.

Ce n’est encore qu’un prototype, mais le spectromètre de masse ambulant automatisé MS2field de l’Eawag permet de mesurer des polluants dans un cours d’eau avec une haute résolution temporelle. Dans la revue Aqua&Gas, les chercheurs décrivent comment fonctionne cette plate-forme et comment ils s’en sont servis pour mesurer des concentrations de pesticides d’un petit ruisseau d’une région agricole.

Comme le MS2field prélève, traite et analyse automatiquement toutes les 20 minutes un échantillon, il a été pour la première fois possible de prouver clairement les importantes variations des concentrations, de plusieurs ordres de grandeur en l’espace de quelques heures et de quelques jours.