Cyclisme: Les pièges du «mini» Paris-Roubaix crispent le peloton

La pression monte dans le peloton et ce n’est pas lié au fait que le Tour de France se rapproche de Binche. Les pavés sont de retour et nous nous permettrons d’utiliser le leitmotiv suivant: «Si on ne peut pas gagner le Tour en première semaine, on peut le perdre!»

Cela faisait quatre ans que le Tour de France avait patienté pour le menu corsé de ce mercredi: un cocktail explosif qui propose une version courte mais intense de la classique Paris – Roubaix. Onze secteurs pavés, dont trois inédits, seront proposés aux coureurs lors des 80 derniers kilomètres de l’étape. Contrairement aux 257,5 km de l’édition 2022 de «l’Enfer du nord», la 5e étape du Tour de France, entre Lille et Arenberg, est plus courte de 100 kilomètres.



«Du coup, ce sera plus nerveux et explosif que sur Paris – Roubaix où ça se joue à la force pure et à l’endurance, prévient Adrien Petit, le local de l’étape. Mais ce sera déjà bien assez compliqué pour les grimpeurs et les candidats au général.»