Accidents de la route – Les piétons sont rarement coupables mais souvent blâmés

«Restez connecté-e-s à votre sécurité» est une campagne qui invite à ne pas se laisser distraire sur et aux abords des routes. Police fribourgeoise

Des piétons qui se jettent sur la route sans regarder, écouteurs vissés aux oreilles et yeux plantés dans le natel: le cliché est répandu, mais plus dans les esprits que sur la route. En 2021, sur les 1815 accidents avec blessures impliquant un piéton, ce dernier n’était responsable que dans 20,6% des cas, un taux relativement stable ces six dernières années, selon les données fournies par l’Office fédéral des routes.

Le piéton, coupable facile

À l’inverse, les automobilistes ont été enregistrés, par constat de police, responsables dans 55% des cas. Cyclistes, e-bikes et motos cumulés l’ont été dans 9,8% des accidents, et 7,1% pour les véhicules de livraison. Et pourtant, le piéton semble être le «coupable» facile, comme en témoignent les campagnes de prévention des polices.

La police fribourgeoise en mène une actuellement à l’aide de spots vidéo. Sur les cinq clips, trois mettent en cause le piéton, une un automobiliste et une un cycliste. «Concentrée sur son dernier selfie, Marilou traverse la chaussée sans regarder», est par exemple titrée l’une d’elles. La police vaudoise, elle, avait lancé il y a un an «une opération d’affichage qui cible particulièrement les piétons, leur signifiant que les règles de la circulation s’appliquent également à eux».

«Le but n’est pas de stigmatiser»

Interrogées, les polices se défendent de vouloir blâmer les victimes et partagent les éléments de langage. «Notre campagne ne place pas piétons et piétonnes en tant que responsables, mais comme acteurs et actrices de leur propre sécurité, tout en sachant que le but n’est pas de stigmatiser», dit Bertrand Ruffieux, porte-parole de la police fribourgeoise. «Le but n’est pas de stigmatiser les usagers de la route quels qu’ils soient, mais uniquement de prévenir autant que possible les risques d’accidents pour tous», abonde Florence Frei, porte-parole de la police vaudoise.

Piétons plus puissants Les campagnes donnent aussi des conseils aux automobilistes, invités à «s’attendre à l’imprévu» et à «ralentir ou s’arrêter en cas de doute». Toutefois, les polices estiment que le comportement du piéton, même quand celui-ci n’est pas responsable, a plus d’impact. «Une meilleure attention, un temps d’arrêt avant de traverser ou en étant plus visible par l’habillement, somme toute par un comportement approprié» , il peut diminuer le risque d’accident «qui parfois se révèle fatal», rappelle Bertrand Ruffieux. En 2021, 37 piétons ont perdu la vie sur les routes suisses.