Ambiance sous l’océan : Les pieuvres femelles jettent des coquillages sur les mâles lourdingues

Selon des chercheurs, les poulpes femelles tentent parfois d’éloigner les mâles qui cherchent à s’accoupler avec elles en lançant des choses sur eux.

Les pieuvres femelles ont du caractère. Des chercheurs ont en effet constaté qu’elles jetaient de la vase, des coquillages ou des algues sur les mâles trop insistants lors de tentatives d’accouplement. Des images tournées au large de l’Australie montrent que les céphalopodes «utilisent de manière coordonnée leurs bras et les jets d’eau de leur siphon, ce qui a pour effet de projeter de force des matériaux par la colonne d’eau, frappant parfois d’autres pieuvres», explique l’étude .

Selon l’équipe de chercheurs australiens, américains et canadiens, les femelles ont plus tendance à jeter des choses que les mâles. Dans une séquence enregistrée en décembre 2016, les scientifiques ont vu un seul poulpe femelle effectuer ce geste à 10 reprises. Cinq de ces jets ont touché un mâle qui se trouvait à proximité et qui avait tenté plusieurs fois de s’accoupler avec elle. «Les dix lancers de la femelle étaient entièrement ou partiellement des lancers de vase. Dans un cas, les mouvements préparatoires de la femelle incluaient une rotation vers le mâle… le plaçant directement dans la trajectoire du lancer», indiquent les scientifiques.