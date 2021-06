Écologie - Les piles biodégradables, «un miracle écologique»

Selon un communiqué du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche, Xavier Aeby et Gustav Nyström ont trouvé un moyen de créer un dispositif de stockage d’électricité biodégradable.

Recette en quatre couches

L’usine de fabrication des batteries semble tout à fait inoffensive: il s’agit d’une imprimante 3D modifiée. La véritable innovation réside dans la recette des encres gélatineuses que cette imprimante peut déposer sur une surface. Les mélanges en question sont composés de nanofibres de cellulose et de nanocristallites de cellulose, ainsi que de carbone sous forme de noir de carbone, de graphite et de noir de carbone activé. Pour liquéfier tout cela, les chercheurs utilisent de la glycérine, de l’eau et deux types d’alcool différents. Plus une pincée de sel de table pour la conductivité.