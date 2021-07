Débordements : Les pillages se poursuivent en Afrique du Sud

Depuis l’incarcération de l’ancien chef de l’Etat Jacob Zuma, qui reste populaire en pays zoulou, la violence se déchaîne. Le bilan est meurtrier.

Les violences et pillages qui frappent l’Afrique du Sud depuis plusieurs jours ont fait déjà 32 morts et les émeutiers ne semblaient marquer aucune pause mardi, en dépit des premiers déploiements de soldats.

Et le président Cyril Ramaphosa, a confirmé lundi soir six autres décès à Johannesburg, la capitale économique du pays. Après avoir mobilisé l’armée pour prêter main-forte aux forces de l’ordre, il a souligné le caractère inédit de ces violences depuis l’avènement de la démocratie post-apartheid, dans un discours télévisé.

Les forces de l’ordre, visiblement en minorité, ont tiré des balles en caoutchouc pour disperser les mouvements de foule, suscitant la course paniquée de fuyards sur les parkings de centres commerciaux. Ou dans les rues des principales villes touchées, aux trottoirs jonchés de bris de verre et déchets, et bordés de bâtiments et voitures en feu.