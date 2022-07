Transport aérien : Les pilotes de SAS en grève, un vol sur deux annulé

Faute d’accord, les pilotes de la compagnie scandinave se mettent en grève pour dénoncer les sacrifices salariaux exigés par la direction.

Plus de 900 pilotes basés en Suède, Norvège et Danemark avaient déposé le 9 juin un préavis de grève illimitée.

«Les pilotes ont décidé de se mettre en grève», a déclaré le directeur général de SAS Anko van der Werff lors d’un point presse. Il a dénoncé une «culture de la grève» au moment où la compagnie «cherche des investisseurs» face à ses difficultés financières. «Comment diable une grève pendant la semaine la plus chargée depuis deux ans et demi va-t-elle nous aider à trouver et attirer des investisseurs?», a lancé le patron néerlandais, critiquant «la sixième grève en douze ans».