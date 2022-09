Négociations : Les pilotes de Swiss menacent de faire grève le 17 octobre

Les négociations entre Swiss et le syndicat des pilotes ne se déroulent pas pour le mieux. La compagnie et le syndicat ont tous deux publié un communiqué de presse vendredi après-midi pour faire part de leurs difficultés. «Swiss a proposé une offre pour une nouvelle CCT contenant plus de 60 millions de francs d’améliorations par rapport à la précédente. Aeropoers, le syndicat des pilotes, l’a rejetée», explique la compagnie aérienne.

«Swiss n'est pas suffisamment entrée en matière sur les intérêts légitimes de ses pilotes», dit à l’inverse Aeropers, cité dans le « Tages Anzeiger ». Le comité directeur a décidé d’enclencher les procédures en vue d’une grève, agendée le 17 octobre. Si les employés votent pour et si Swiss ne leur présente pas de meilleure offre, ils iront de l’avant dans la démarche. Pour le syndicat, les derniers résultats financiers dévoilés par Swiss doivent permettre des améliorations plus conséquentes.

Swiss regrette pour sa part les résultats des négociations et se dit prête à les poursuivre. La compagnie indique que sa proposition contenait notamment des hausses de salaires de 3000 à 9000 francs par an ainsi que des mesures pour concilier la vie privée et professionnelle pour plus de 30 millions de francs. Selon la compagnie, les exigences posées par Aeropers représenteraient des hausses de coûts de personnel pour les pilotes de plus de 200 millions de francs sur quatre ans, là où le total est aujourd’hui d’environ 1 milliard.