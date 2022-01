CES Las Vegas : Les pilotes des bolides seront des algorithmes

L’automobile a pris une place importante dans le grand salon de la technologie avec en bonus une course vendredi sur le circuit de Las Vegas.

À l’ exemple de Chrysler ou de Sony, des fabricants ont pris rendez-vous avec le Consumer Electronics Show (CES) pour présenter des véhicules dotés des technologies de dernier cri. La manifestation en a profité cette année pour organiser une course de voitures entièrement autonomes.

Organisée par l’Indy Autonomous Challenge (IAC), la compétition aura lieu vendredi sur le circuit de Las Vegas. Neuf équipes représentant 19 universités de 8 pays se battront à coups d’optimisation d’algorithmes pour permettre à leur bolide de se déplacer sur la piste et de doubler la concurrence. À des vitesses avoisinant les 300 km/h, les concurrents se battront à armes égales avec la même voiture de course officielle. Il s’agit de la Dallara AV-21, une voiture de course classique modifiée pour permettre la conduite autonome.