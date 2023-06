CFF: Les mécaniciens de loco en première ligne face aux retards

Selon l’adage: «L’heure, c’est l’heure; avant l’heure, c’est pas l’heure; après l’heure, c’est plus l’heure!». Aux CFF, désormais, les mécaniciens ont connaissance de la ponctualité du train grâce à un nouvel affichage en cabine de conduite. Ainsi, ils peuvent conduire les trains à la seconde près, ce qui permet une mise en œuvre précise de l’horaire. Le nouveau système a été introduit en avril 2023 et présenté ce jeudi par les CFF.

L’humain reste maître. Le système calcule un profil de conduite optimal pour chaque train. Le personnel des locomotives peut choisir avant le départ la stratégie de conduite optimale, afin de s’insérer sans conflit dans le trafic ferroviaire. Pendant le trajet, l’affichage de la ponctualité fournit des indications à la seconde près et aide ainsi le mécanicien. Si, par exemple, la pluie sur les rails entrave l’accélération, il est possible d’y remédier rapidement.

Économies d’énergie

La ponctualité est bonne pour les voyageurs, mais également pour les CFF. Car plus les trains sont ponctuels, moins ils consomment d’énergie. Le processus qui consomme le plus d’énergie est l’accélération d’un train jusqu’à la vitesse requise. Plus on évite de freiner inutilement, plus l’effet sur la consommation d’énergie est positif. Seule une optimisation du trafic ferroviaire dans son ensemble, au-delà des trains pris individuellement, permet une circulation optimale dans sa globalité. Cette ambition a été atteinte grâce aux systèmes d’assistance à la conduite.