Annulation du droit à l’avortement : Les pilules abortives, prochain champ de bataille aux Etats-Unis

L’administration Biden veut se concentrer sur l’élargissement de l’accès à ces médicaments, qui représentent la moitié des IVG aux USA. Mais les Etats conservateurs se dressent déjà sur sa route.

La moitié des avortements

Limitée dans ce qu’elle peut faire, l’administration Biden va se concentrer sur l’élargissement de l’accès à ces pilules aux femmes vivant dans des Etats où l’avortement est interdit ou très restreint. Mais il est plus que probable que certains de ces Etats ainsi que de puissants groupes conservateurs aillent en justice pour tenter de bannir leur utilisation. Juste après l’annonce de la Haute Cour vendredi , le président démocrate a demandé aux responsables sanitaires de s’assurer que les pilules abortives soient disponibles pour les Américaines, en affirmant qu’il ferait «tout ce qui est en (son) pouvoir» pour protéger les droits des femmes dans les Etats où ils seraient affectés par la décision.

Les pilules, qui peuvent être utilisées jusqu’à 10 semaines de grossesse aux Etats-Unis, représentent la moitié des avortements dans le pays. La demande devrait encore augmenter après qu’une dizaine d’Etats ont interdit ou imposé des restrictions draconiennes à l’avortement, et d’autres devraient suivre.

Zone grise juridique

L’Agence américaine des médicaments, la FDA, a approuvé l’utilisation de ces pilules il y a une vingtaine d’années. L’an dernier, elle a autorisé leur envoi par courrier. Mais dans les Etats anti-avortement, leur utilisation reste une zone grise juridique et fera certainement l’objet de batailles devant les tribunaux.

Dimanche, la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a ainsi affirmé que les IVG médicamenteuses par télémédecine étaient des «interventions médicales très dangereuses» et qu’elles devraient uniquement se faire sous supervision médicale.

Selon l’institut Guttmacher, un centre de recherche qui milite pour l’accès à la contraception et à l’avortement dans le monde, 19 Etats américains exigent que les pilules abortives soient administrées par un membre du personnel de santé, interdisant donc leur livraison par la poste. Et dans les Etats bannissant toute méthode d’avortement, les femmes pourraient se voir interdites de voir des médecins basés dans un autre Etat ou à l’étranger en téléconsultation. Dans ce cas, elles devraient avoir à voyager vers un autre Etat où ces rendez-vous seraient autorisés et recevoir leur enveloppe à une adresse hors de leur Etat.