TV : Les Pink Ladies de «Grease» dans le feu de l’action

Le tournage de la nouvelle série inspirée du film culte «Grease» vient de démarrer.

«Grease: Rise of the Pink Ladies». Voilà le titre de la série TV qui s'inspire de l'univers de la comédie musicale culte, plus particulièrement des Pink Ladies. L'intrigue de la série se situera en 1954, quatre ans avant les événements du film, avant que les Pink Ladies (Rizzo, Jan, Marty et Frenchy) ne deviennent les filles les plus populaires du lycée.