Lausanne : Les pique-niques au parc Bourget ne se feront pas sous le feu des projecteurs

Pour tenter de lutter contre les incivilités récurrentes sur ce site au bord du Léman, un élu proposait d’y installer un éclairage puissant. La Municipalité a dit non.

Le 9 mai 2021, le site regorgeait de déchets laissés sur la pelouse et près des tables et installations mises à disposition des usagers.

Trop régulièrement, le parc Bourget, à Lausanne, ressemble à un taudis au petit matin. Les fêtards venus la veille y prendre l’apéro, manger ou festoyer toute la nuit ont en effet la fâcheuse habitude d’abandonner leurs détritus et bouteilles vides sur place, au lieu de les amener jusqu’à un des points de récolte de déchets installés au bord du lac. Et, malgré les diverses mesures de sensibilisation et d’information mises en place par la Ville, rien ne semble à même d’améliorer durablement la situation.