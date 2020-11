Vie privée : Les pires mots de passe ont toujours la cote

La combinaison 123456 reste toujours en tête au classement des sésames les plus utilisés par les internautes pour protéger leurs données.

Les mauvaises habitudes persistent à l’heure du choix d’un sésame. Des millions d’internautes plébiscitent toujours le 123456 et le 123456789 pour verrouiller leur accès, si l’on en croit le classement du service spécialisé NordPass. Mais l’arrivée dans le tiercé de Picture1 laisse présager une nouvelle vague de mots de passe minimalistes répondant à l’obligation d’y placer une majuscule et d’y mêler chiffres et lettres. Ce changement de tendance se résume pour les pirates à passer 3 heures pour faire sauter un mot de passe comme Picture1, contre moins d’une seconde à un sésame composé juste de chiffres.