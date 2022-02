Football : Les pires ratés de la semaine

Retour en vidéos sur les «chefs-d’œuvre» qui ont fait parler d’eux ces derniers jours sur les pelouses des différents championnats internationaux.

Twitter / @FBSkill

On commence par la League One anglaise (troisième division) et le match entre Accrington Stanley et Crewe Alexandra. À domicile, Accrington s’est facilement imposé 4-1, non sans avoir encaissé un but gag dans les arrêts de jeu, après une passe en retrait mal négociée par le gardien Toby Savin.

Twitter / @SkySports

On enchaîne avec une autre erreur de communication de la défense, celle du club éthiopien du Fasil Kenema face à Hawassa City. Cet autogoal a finalement pesé lourd dans la balance, puisque le Fasil Kenema s’est incliné 2-1 au final.

Twitter / @brfootball

Direction le Nicaragua avec un autre exemple classique de passe en retrait complètement foirée. Dans un match riche en buts, Managua s’est imposé 3-2 contre Export Sebaco, grâce notamment à l’autogoal de Joel Rivera pour l’ouverture du score de la 19e minute.

Twitter / @goal

On se rend à présent au Brésil, avec le championnat de Serie B. En match amical, Guarani et Brusque se sont séparés sur le score de 0-0. Et visiblement, les automatismes ne sont pas encore au point, comme en témoigne ce coup franc plus qu’approximatif concocté par les joueurs de Guarani. Tout ça pour ça.

Twitter / @FBSkill

On termine par une action qui s’est certes terminée par un but, mais donc la construction a été pour le moins laborieuse. En Europa Conference League, les Turcs de Fenerbahçe ont perdu 2-3 à domicile contre les Tchèques du Slavia Prague. L’action menant à l’ouverture du score par Ibrahim Traoré a connu quelques mouvements improbables, avant que le ballon ne termine finalement sa course au fond des filets.

Twitter / @foot_video