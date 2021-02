En Suisse, les piscines publiques sont fermées à cause de la crise sanitaire. Les nageurs frileux que les lacs n’inspirent guère n’ont plus qu’à se rabattre sur les bassins accessibles aux résidents des hôtels dans le respect des gestes barrières. Dans cet article, nous référençons des établissements en Suisse alémanique qui se distinguent par leurs infrastructures. L’occasion de partir à la découverte de ces régions à l’occasion d’un week-end.

The Chedi

La piscine intérieure. The Chedi Andermatt

The Chedi, à Andermatt, est un temple du bien-être dessiné par l’architecte Jean-Michel Gathy qui s’élève au cœur de la station de ski uranaise. La piscine intérieure mesure 35 mètres (photo en tête de l’article). Elle est flanquée de lits et de canapés sur lesquels les clients se délassent et peuvent commander à boire et à manger. Il y a aussi un bassin chaud à l’extérieur. Le spa est agrémenté de bains thermaux.

Les bains thermaux du spa. The Chedi Andermatt

Tschuggen

Les bassins intérieurs. Tschuggen Grand Hotel Arosa

L’espace wellness attenant au Tschuggen Grand Hotel, à Arosa dans le canton des Grisons, est un bâtiment signé Mario Botta. L’architecte tessinois a dessiné des voiles en verre stylisées qui donne à l’ensemble l’aspect d’un bateau. Les bains thermaux à l’intérieur et à l’extérieur sont jalonnés de buses hydromassantes, idéales pour se relaxer.

L’entrée du spa. Tschuggen Grand Hotel

Bürgenstock

Le bassin extérieur. Bürgenstock Resort

C’est une forteresse qui surplombe le lac des Quatre-Cantons. Inauguré en 2017, l’hôtel Bürgenstock est le joyau d’un resort de luxe établi sur cette montagne du canton de Nidwald depuis 1873. Le spa de ce cinq-étoiles comprend cinq bassins dont un vertigineux à l’extérieur construit sur une terrasse qui semble flotter dans les airs.

Bürgenstock Resort

Cervo

Depuis le bassin, on voit le Cervin. Cervo Mountain Resort

L’apaisement d’un bain avec, en prime, la plus belle montagne de Suisse. À Zermatt (VS), le Cervo dispose d’un onsen, un bassin d’eau chaude tel qu’on en trouve sur l’archipel nippon. Ambassade du bien-être, le Mountain Ashram Spa unit les savoirs orientaux et occidentaux comme le bain bhoutanais et sauna.

7132

Détail d’un bassin intérieur. 7132

Naguère, on disait les thermes de Vals. Aujourd’hui, on parle du spa du 7132, clin d’œil au code postal du village grison qui accueille cet hôtel. Depuis la construction des bains, en 1996, les images de leur architecture, signée Peter Zumthor, ont fait le tour du monde. Ils sont devenus un lieu de pèlerinage pour tous les amoureux de design. Ce temple du bien-être dispose de bassins intérieurs et extérieurs.

D’autres adresses