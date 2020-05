Genève

Les piscines misent sur la réservation en ligne pour rouvrir

Il est possible que les bassins puissent accueillir des nageurs à la mi-juin. Ils ont prévu des créneaux horaires.

Le Conseil fédéral annoncera le 27 mai (au plus tôt) si et quand les piscines pourront rouvrir. Si le feu vert est donné, elles pourraient accueillir du public (là aussi au plus tôt) le 8 juin. Dans cette optique, rapporte la «Tribune de Genève», les bassins genevois sont prêts et ont un plan. Afin d’éviter les queues aux caisses, ils prévoient d’avoir recours à la billetterie en ligne. Seul Genève-Plage compte maintenir l’achat du ticket aux caisses. Enfin, les piscines prévoient des créneaux horaires, entrecoupés par des épisodes de désinfection. A titre d’exemple, Lancy table sur un roulement toutes les trois heures, les Vernets l’imaginent toutes les deux heures, alors que Genève-Plage devrait opter pour des blocs d’une demi-journée. (jef)