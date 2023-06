Suisse: Les piscines privées, un luxe apprécié des Romands

Le sud du Tessin ainsi que l’arc lémanique sont particulièrement friands de piscines privées. En effet, dans le top 10 des communes qui en comptent le plus, une seule est située en Suisse alémanique. Parmi les neuf restantes, une est vaudoise (Commugny), trois sont tessinoises (Lugano, Bellinzone et Gambarogno) et cinq genevoises (Collonge-Bellerive, Veyrier, Cologny, Chêne-Bougeries et Vandœuvres). À Genève, elles se trouvent donc toutes sur la rive gauche du Rhône et du lac Léman. La Municipalité de Vandœuvres obtient d’ailleurs la palme du plus grand nombre de piscines par habitant, avec un taux de près de 10%.