Envolée du prix du gaz: Les piscines suisses pourraient moins chauffer l’eau des bassins

Alors que la saison des piscines démarre dans de nombreux endroits ce week-end, les amateurs pourraient bien faire trempette dans une eau frisquette dans certains bassins de suisse. En effet, l’Association des piscines couvertes et de plein air (VHF) réfléchit à l’idée de ne plus ou moins chauffer les bassins extérieurs. Son directeur, Martin Enz, doit aborder la question avec le comité. «En cette période de guerre en Ukraine où les prix de l’énergie sont exorbitants, nous ferions mieux d’économiser l’énergie plutôt que d’augmenter le prix des billets», estime-t-il.

Mieux pour le climat

Le conflit a engendré une hausse des tarifs du pétrole et du gaz partout en Europe. Or ces deux sources d’énergie sont encore utilisées pour chauffer certaines piscines couvertes plus anciennes. Mais uniquement à l’intérieur car l’eau à l’extérieur ne peut, elle, être tempérée qu’avec des énergies renouvelables. Du coup, le directeur propose d’utiliser le chauffage «vert» destiné aux bassins extérieurs pour tempérer les piscines intérieures.

Martin Enz estime en outre que moins chauffer les bassins permettrait d’atteindre plus vite l’objectif d’une Suisse climatiquement neutre d’ici 2050. D’ailleurs, l’homme qui dirige un établissement à Pontresina (GR) est déjà passé à l’action. Il a réduit mi-mars de 1,5 degré la température de sa piscine couverte mais aussi celle des bassins extérieurs, désormais à 33 degrés au lieu de 34. Ce qui a fait frissonner nombre de ses clients. Mais le directeur tient bon: «Il n’est pas acceptable que nous discutions d’une différence de température d’un degré dans notre oasis de bien-être, alors que des gens n’ont plus rien en Ukraine».

Les piscines pas toutes d’accord

Mais certaines piscines rechignent. Comme celle du Lido à Lucerne. «Les enfants et les personnes âgées sont sensibles à une eau plus froide. Depuis des années, nous nous chauffons en outre par une pompe à chaleur moderne et écologique», se défend son directeur Marcel Wisler. Les nageurs de compétition s’opposent eux aussi au projet. «Si l’eau est en dessous de 20 degrés, nous ne pouvons plus nous entraîner», confie Xavier Fleury, entraîneur au club de natation des deux Bâles. Plus il fait froid, plus vite les membres s’épuisent, explique-t-il.