Winterthour: les pissoirs sont trop hauts pour les petits hommes

Winterthour (ZH) : Les pissoirs sont trop hauts: gros problème pour les petits hommes

La Ville a cédé et va faire rabaisser un ou plusieurs urinoirs afin que chacun y soit à son aise.

Quant aux enfants et aux adultes atteints de nanisme, aucune chance de surmonter ce problème de taille, à moins de savoir «très bien viser vers le haut», comme le raconte Nikolas, 11 ans, au média zurichois « ZüriToday », qui s’est aussi intéressé au cas.

Le « Landbote » a interrogé l’entreprise qui a installé les pissoirs. Réponse: «La norme est que le bord de la cuvette de l’urinoir se trouve à une hauteur de 65 centimètres du sol.» Sauf que cette hauteur correspondrait au seuil d’aisance pour une personne qui mesure 1 m 75, soit à peine plus petit que la taille moyenne des hommes suisses, qui est calculée à 1 m 78.

Informée de la situation, la Ville a d’abord répondu que ça coûterait trop cher de remédier à la chose. Avant de changer d’avis. «Le bord du produit monté est trop haut. Le service d’évacuation des eaux est en train de chercher des solutions avec le fournisseur et part du principe que le défaut sera corrigé dans les prochaines semaines», dit un responsable de la Ville. Peut-être que, comme dans bien des lieux, il ne suffira que d’installer un seul pissoir un peu plus bas et tout le monde pourra utiliser les cagoinces sans risquer d’arroser trop loin à la ronde.