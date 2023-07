Les pistolets à eau ressemblant à des armes sont interdits

Après qu’une femme a raconté sur les réseaux sociaux être sous le coup d’une procédure pénale à cause de pistolets à eau, FedPol rappelle ce qui est interdit.

La police cantonale argovienne a fait une vidéo sur les pistolets à eau interdits. TikTok/Capture d’écran

Une femme de 62 ans est visée par une procédure pénale à cause de… deux pistolets à eau. Comme elle l’explique sur les réseaux sociaux, elle a acheté les deux jouets en ligne à 9 et 13 francs pour sa petite-fille de 11 ans. Mais les pistolets à eau ont été saisis à la douane pour infraction à la loi sur les armes. Son histoire a suscité de nombreux témoignages similaires: quelqu’un raconte qu’un membre de sa famille a reçu une amende de 800 francs pour un tel jouet. Un participant au carnaval de Lucerne en a également fait les frais.

L’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) a confirmé que des pistolets à eau ressemblant à des armes et potentiellement illicites sont parfois découverts lors de contrôles. Si cela se produit, l’Office central des armes de FedPol en est informé et décide de la marche à suivre.

De son côté, l’Office fédéral de la police rappelle que les armes dites factices, qui peuvent être confondues avec de véritables armes à feu en raison de leur apparence, sont considérées comme des armes et tombent donc sous le coup de la loi sur les armes. «Même les pistolets à eau doivent être reconnus au premier coup d’œil par un non-initié comme des armes non authentiques», explique une porte-parole. La raison étant que si une personne se promène en public avec un pistolet à eau ressemblant à une arme, cela peut provoquer la panique et d’autres situations dangereuses.

Préférer le jouet bien reconnaissable

Selon l’avocat Christian Lenz, l’achat et la possession d’un pistolet à eau assimilé à une arme peuvent être dénoncés et faire l’objet d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende de plusieurs centaines de francs. «Si le ministère public parvient à la conclusion que la personne a agi par négligence, c’est-à-dire qu’elle n’a pas sciemment enfreint la loi sur les armes, on s’en tire souvent avec une amende», précise-t-il.

À l’achat d’un pistolet à eau, il vaut donc mieux choisir un objet transparent ou clairement identifiable comme jouet par sa nature, sa forme ou sa taille.

Rappel de la police argovienne La semaine dernière, la police cantonale argovienne a posté une vidéo sur TikTok pour mettre en garde contre l’achat de pistolets à eau qui ne sont pas reconnaissables comme tels au premier coup d’œil. Présentant des modèles interdits, elle rappelait justement que ceux-ci tombaient sous le coup d’une infraction à la loi sur les armes.