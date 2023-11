Les pizzas les plus chères de Suisse se trouvent à Genève

Selon les statistiques de l’entreprise de livraison de repas à domicile «Just Eat», les burgers les meilleur marché et les pizzas les plus chères du pays se trouvent en terres genevoises.

Le prix moyen d’un burger à Genève s’élève à 9 fr. 60 alors qu’une pizza coûte en moyenne 20 fr. 29. Pexels – Alena Darmel

Les amoureux de burgers ont de quoi se réjouir s’ils ont un petit creux lors d’une escapade en terres genevoises. Selon l’entreprise de livraison de repas à domicile «Just Eat», les burgers les moins chers du pays se trouvent à Genève, au prix moyen de 9 fr. 60. Cependant, il en est tout autre pour les pizzas. Les amateurs du traditionnel plat italien doivent ainsi débourser plus du double que pour le fameux sandwich américain. Le prix moyen d’une pizza s’élève en effet à 20 fr. 29. Les cantons de Vaud et Fribourg complètent le podium romand, aux prix de 19 fr. 59 et 18 fr. 89 respectivement pour une pizza.

Des chiffres à nuancer

Cependant, les statistiques sont à relativiser. «Il y a beaucoup de chaînes de burgers à Genève, ce qui plonge le prix drastiquement à la baisse», explique Séverine Linda Götz, responsable communication chez «Just Eat». Et de préciser: «Un burger dans un restaurant classique coûte beaucoup plus cher que celui proposé chez McDonald’s, Five Guys ou au Burger King.» C’est pourquoi la Palme d’or du burger le plus cher revient au canton du Valais: le sandwich coûte en moyenne 19 fr. 70.