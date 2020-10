Suisse : Les placements verts ne seront pas exemptés d’impôt anticipé

Le Conseil national a rejeté vendredi une motion du Conseil des Etats visant à exonérer de l’impôt anticipé et du droit de timbre les placements en lien avec le développement durable.

De plus en plus d’investisseurs souhaitent effectuer des placements judicieux du point de vue écologique, mais leur parcours est semé d’embûches. Les banques soulignent souvent que les coûts sont plus élevés pour un investissement dans un fonds climatiquement neutre.