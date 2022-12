Les places de parc supprimées provoquent de vives réactions

Exit la voiture au centre-ville, place à la mobilité douce. C’est l’idée que développe la Ville de Lausanne via son plan climat. Visiblement, les mesures prises par la Municipalité depuis 2021 semblent porter leurs fruits, comme l’atteste le dernier Observatoire de la mobilité lausannoise. Selon le rapport, la voiture est moins utilisée en ville, avec une baisse de 5% entre 2019 et 2021 au centre-ville et sur la «petite ceinture» de la ville. Le trafic entrant à l’est de la ville a toutefois augmenté de 4%. Pendant ce temps, le nombre de passages à vélo enregistré au centre-ville est en hausse de 17%.