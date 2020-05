Football

Les billets pour l'Europe au «mérite sportif»

Si les championnats ne se terminent pas, l'UEFA veut que les fédérations choisissent bien les qualifiés pour les coupes d'Europe.

La procédure de sélection des clubs qualifiés pour la Ligue des champions et pour la Ligue Europa devra «être basée sur des critères objectifs, transparents et non-discriminatoires», a estimé l'UEFA, qui continue de pousser dans le même temps pour «achever les compétitions nationales actuellement suspendues».

Pas les mêmes que l'an dernier

Finale de la Ligue des champions le 29 août?

L'un des scénarios établis par un groupe de travail réunissant les Ligues européennes et l'Association européenne des clubs (ECA), prévoit de terminer les compétitions nationales début août et d'achever tout au long du mois d'août la Ligue des champions, suspendue mi-mars au stade des 8es de finale.

Selon un document de l'UEFA consulté par l'AFP, les 8e de finale se termineraient les 7 et 8 août et les quarts de finale se disputeraient entre le 11 et le 15 août. Les demi-finales aller seraient programmées le 18 et 19 août, les demi-finales retour les 21 et 22, avec la finale programmée le 29 août.