Je t’explique pourquoi

Les places sûres sont à l’arrière des avions

Des tests grandeur nature ont démontré que lors d’un crash, il valait mieux être à l’arrière de l’avion pour survivre.

«Où se trouve le siège le plus sûr?» C’est une question que de nombreuses personnes qui prennent l’avion se sont déjà posée. Officiellement, ni le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) ni l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ne détiennent une réponse béton sur le sujet. Cependant, d’après des tests effectués au Mexique et dans les faits, il y a bien quelques pistes de réponse.