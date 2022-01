Pérou : Les plages souillées de pétrole sont désertées

Depuis la marée noire qui a souillé les côtes du centre du Pérou, les brigades de nettoyage ont remplacé les vacanciers. Plus de 6000 barils de brut se sont déversés dans la mer, souillant désormais au moins 18 km2.

En plein été austral, personne ne se baigne plus sur la plage de la station balnéaire d’Ancon, non loin de la capitale Lima : depuis la marée noire qui a souillé les côtes du centre du Pérou, les brigades de nettoyage ont remplacé les vacanciers. «Les marées hautes font que le pétrole arrive sur la plage pendant la nuit (...) la marée dépose le pétrole sur le rivage, nous en profitons pour l’enlever de la mer et retirer le sable qui en est imprégné», explique à l’AFP Martin Martinez, de l’ONG Amaac Pérou, qui supervise les opérations de nettoyage sur cette plage.