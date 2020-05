États-Unis

Les plaintes liées au Covid-19 déferlent sur les tribunaux

Les applications de visioconférence ou de courses en ligne ne sont pas les seules à connaître une embellie à la faveur du nouveau coronavirus aux États-Unis. La pandémie a aussi fait fleurir les actions en justice.

Plus de 1300 plaintes liées au Covid-19 ont déjà été déposées dans les tribunaux du pays, selon le cabinet d'avocats Hunton Andrews Kurth qui les recense chaque jour.

La pandémie «a divisé l'Amérique et généré de vastes enjeux politiques», souligne à l'AFP le professeur en droit de la santé Lawrence Gostin: «Il y a des conflits entre la santé publique et les libertés de travailler, de manifester, de s'acheter une arme...» Et comme «nous sommes une société très procédurière», poursuit-il, ces conflits aboutissent naturellement devant les juges.