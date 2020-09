Biodiversité : Les plantes rares et menacées le sont toujours plus en Suisse

Des centaines de botanistes ont ratissé les lieux où les espèces rares et menacées poussaient par le passé. Ils ont fait chou blanc dans plus d’un quart des sites.

Les plantes rares et menacées en Suisse le sont de plus en plus. C’est le constat d’une étude qui a vu 420 botanistes bénévoles se mettre en quête des lieux où 713 d’entre elles poussaient par le passé. Sur plus d’un quart des sites, elles n’ont pas été retrouvées.