VIGILANCE - Les plantes toxiques et non toxiques pour les animaux domestiques

Depuis l’arrivée du coronavirus, le jardinage urbain et les plantes d’intérieur connaissent un véritable regain d’intérêt. Et il n’y a rien d’étonnant à cela, puisque les plantes sont non seulement belles, mais ont également des effets bénéfiques sur notre santé mentale. Cela ne vaut toutefois pas pour toutes les plantes, certaines étant toxiques, surtout pour nos animaux de compagnie.