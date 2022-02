TENDANCES – Les plantes vertes à la mode en 2022 

Si, vous aussi, en avez un peu assez de votre monstera et êtes à la recherche de nouvelles plantes un peu plus originales, alors lisez ce qui suit, car Jil Claire et Gabi de la boutique feey.ch ont sélectionné cinq plantes vertes qui seront tendance cette année et ne manqueront pas d’embellir votre compte Instagram.

Le cactus zigzag

Les cactus ont de plus en plus le vent en poupe, notamment en raison de leur facilité d’entretien. On les trouve dans les chambres d’étudiants, dans les appartements de vacances, dans les colocations et dans les logements familiaux. Mais le cactus zigzag est nouveau. Il ne pique pas, à moins de déployer très largement ses lobes dentés. «Ce n’est pas forcément non plus un fan du désert, car le cactus zigzag a besoin d’être arrosé plus souvent que ses amis de l’Ouest, explique Jil Claire. «Contrairement à d’autres cactus, cet exemplaire est retombant et il se contente d’une lumière indirecte», renchérit Gabi.

L’aglaonème

Cette beauté présente un feuillage exceptionnel: coloré, panaché et tape-à-l’oeil. «Ce qu’il y a de mieux avec cette plante verte? On ose à peine le dire, car elle fait partie des plantes les plus faciles d’entretien! Peu gourmande en eau et en lumière, elle fera très vite de l’ombre au reste de la décoration de votre intérieur», selon Gabi.

La plante zèbre

Moins panachée et moins tape-à-l’oeil, la plante zèbre a tendance à se faire plus discrète que ses amies plus colorées, mais elle est tout aussi belle. «La plante zèbre apprécie tout particulièrement les pièces présentant un fort taux d’humidité», explique Jil Claire en ajoutant: «C’est là qu’elle fera ce qu’elle sait faire de mieux, à savoir être belle!».

La maranta leuconeura

Encore une plante au nom plus compliqué que ne l’est son entretien. «Peu exigente, la marante est magnifique et pousse aussi vite qu’un pothos», explique Jil Claire. «Pour les novices en matière de plantes: c’est très, très rapide», ajoute Gabi en riant.

Le philodendron micans

Son feuillage velouté donne à cette plante grimpante un aspect particulier et raffiné, alors qu’elle est aussi facile d’entretien qu’un pothos. En clair, «elle vous pardonnera autant d’avoir oublié de l’arroser que de l’avoir arrosée trop abondamment», dit Gabi. Si vous êtes las(se) de votre philodendron scandens, l’élégant philodendron micans aura de quoi vous ravir. «Il convient donc aux amateurs et amatrices de luxe et aux fashionistas qui veulent impressionner, sans pour autant renoncer à la simplicité», dit Jil Claire.