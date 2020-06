Les plaques de rue de Penny Lane vandalisées

Déprédations aux Pays-Bas

Des manifestants ont endommagé vendredi à Rotterdam les statues d'un officier de marine colonialiste impliqué dans le trafic d'esclaves et d'un homme politique d'extrême droite assassiné.

La statue de Piet Hein, un amiral du XVIIe siècle lié à la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales et considéré comme un des plus grands héros de la marine hollandaise, a été taguée avec les mots «Tueur» et «Voleur» pendant la nuit .