Ringier et TX Group vont créer une coentreprise, OneLog, pour développer et exploiter la solution SSO. CH Media et NZZ participeront à OneLog dès qu’elles auront introduit le login de l’alliance numérique commune. SSO reste ouverte à toutes les entreprises et à tous les titres de médias suisses intéressés, précise l’association, dans son communiqué.