Nathan* apporte ses propres assiettes chez ses clients pour transporter ces derniers comme au restaurant. DR

«J’ai commencé surtout parce que je tournais en rond à force de ne rien faire. Et aussi pour ne pas perdre la main. L’aspect financier, c’est simplement un petit plus.» Pour Nathan*, jeune cuisinier de 23 ans, difficile de rester inactif alors que toute sa branche a été à l’arrêt de nombreux mois depuis un an, et que des places de travail ont disparu avec la baisse du nombre de clients par établissement. Résilient et un peu hyperactif, le Vaudois a donc décidé de proposer ses services directement à domicile: il débarque quatre heures avant le repas dans la cuisine de ses clients, avec victuailles et vaisselle, et prépare un menu choisi à l’avance par les convives, servi à leur propre table. À son départ, après le dessert, la cuisine ne garde aucune trace de son passage, à part quelques délicieux restes dans des tupperwares au frigo.

DR

«Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir à nouveau apporter des bons moments culinaires aux gens, ce contact me manquait, et visiblement ça manque aussi beaucoup aux gens, se réjouit Nathan. J’ai commencé à le faire pour ma famille et mes amis, parce que j’aime faire ça et qu’eux aiment manger.» Et puis, le bouche-à-oreille a pris et ses week-ends se sont remplis: souvent pour des tablées de quatre, mais parfois plus. «La semaine prochaine, je sers 20 personnes d’un coup!» Pas de quoi devenir riche, toutefois: ses prix couvrent les courses et ses heures de travail et de déplacement, rien de plus.

Une démarche «au black» assumée

Nathan est bien conscient que sa pratique est hors la loi. En effet, dans le canton de Vaud, un cuisinier à domicile devrait détenir une patente de traiteur, inclue dans la licence de cafetier-restaurateur. En outre, les mesures Covid actuelles précisent que les manifestations à domicile sont réservées au cercle d’amis, ce qui exclut la plupart du temps le cuisinier, indique la Police du commerce du canton.

Le jeune homme, lui, prend garde de s’en tenir à des groupes uniformes issus d’une même famille par exemple, pour éviter trop de mélanges, et il travaille avec masque et désinfectant. Mais sa petite entreprise clandestine est en train de le dépasser. «Je pensais arrêter gentiment puisque les restaurants étaient censés rouvrir bientôt. J’ai aussi un peu peur de me faire choper. Mais là, ça reste fermé, et les demandes continuent à affluer. Les gens sont clairement en manque.»

Quand la branche rouvrira, Nathan reprendra son emploi de chef de cuisine, plutôt que de continuer à domicile. Mais ses contacts lui auront appris beaucoup et l’auront inspiré pour concevoir ses futurs menus. «J’ai pu tester des plats originaux pour des clients végétariens par exemple. Je pourrai proposer plus de diversité.»

*Prénom d’emprunt