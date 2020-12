Les plats sont en réalité r é alisé s par l’entreprise Hilcona AG, leader sur le marché des produits Convenience frais en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Des mets raffinés dressés avec soin dans des barquettes à réchauffer: c’est ce que propose aux employés en télétravail l’offre «eldora@home», lancée le 16 novembr e par la société Eldora. L’idée est de concilier gastronomie et repas à domicile. Le site internet d e l’entreprise propose de « succulents repas , concocté s avec soin par nos chefs de cuisine et faisant la part belle aux produits régionaux et de saison». Le tout, pour 8 fr. 90.