E-sport : Les play-off de «League of Legends» sentent déjà la poudre

Les play-off du LEC, le championnat européen de «League of Legends», débutent vendredi (18 h) avec une affiche très alléchante: Mad Lions, deuxièmes de la saison régulière, contre Rogue, troisième. Le lendemain, le tenant du titre et premier de la saison régulière, G2, tentera de vaincre Misfits dès 17 h. L’équipe de Caps et Jankos pourrait décrocher, lors de ces play-off, son dixième titre du LEC, un record. Tous ces matches en Best of 5 comptent pour l’Upper Bracket.